Сафакулевский район, Курганская область, , 18:37 — REGNUM В курганском селе на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ полностью сменили участковую избирательную комиссию. В Сафакулевском районе председатель УИК получила положительный результат теста на коронавирусную инфекцию, сообщил 29 июня на брифинге председатель избиркома Курганской области Валерий Самокрутов.

«Была ситуация, когда до начала процедуры проведения голосования тест показал положительный результат. Мы с Роспотребнадзором оперативно отработали. В этот же день по предписанию установили все контакты. Все члены УИК оперативно были выведены из состава участковой избирательной комиссии. Из резерва состава был сформирован новый состав УИК», — прокомментировал ситуацию Валерий Самокрутов.

Напомним, в Курганской области по поправкам к Конституции РФ проголосовали уже 33,4% от общего числа избирателей. Активно волеизъявление проходит в Мокроусовском, Белозерском и Сафакулевском районах, где явка превысила 50%.

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