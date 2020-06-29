Сафакулевский район, Курганская область, 29 июня 2020, 18:37 — REGNUM В курганском селе на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ полностью сменили участковую избирательную комиссию. В Сафакулевском районе председатель УИК получила положительный результат теста на коронавирусную инфекцию, сообщил 29 июня на брифинге председатель избиркома Курганской области Валерий Самокрутов.
Напомним, в Курганской области по поправкам к Конституции РФ проголосовали уже 33,4% от общего числа избирателей. Активно волеизъявление проходит в Мокроусовском, Белозерском и Сафакулевском районах, где явка превысила 50%.
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