Москва, , 18:16 — REGNUM В Севастополе наблюдающему за ходом голосования по поправкам в Конституцию члену Общественной палаты поступила угроза физической расправой. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова на брифинге в Общественной палате России.

«Когда люди применяют незаконные методы убеждения, а то и принуждают к определённым действиям, то это, конечно, общественно опасное деяние, преступление. Я уверена, что правоохранительные органы сделают всё возможное, чтобы найти это лицо, совершившее преступление, и привлечь его к уголовной ответственности», — заявила Москалькова.

«Со своей стороны, я как Уполномоченный возьму (на контроль) этот беспрецедентный случай давления на члена общественной палаты», — подчеркнула она.

В ходе брифинга член Общественной палаты (ОП) РФ от Севастополя Наталья Кирюхина заявила о том, что получила по телефону сообщение с угрозами физической расправы, из-за её работы по наблюдению за ходом голосования по поправкам к Конституции. Позвонивший, по-видимому, поддерживающий возвращение Крыма в состав Украины, обвинил члена ОПРФ в поддержке «путинского режима».