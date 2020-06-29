Москва, , 18:14 — REGNUM Российские истребители Су-27 были подняты в воздух на «перехват» самолётов-разведчиков США, обнаруженных над акваторией Чёрного моря, сообщает 29 июня Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Над международными водами Чёрного моря были обнаружены патрульный самолет P-8A «Посейдон» ВМС США и стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США.

«29 июня 2020 года дежурными силами по противовоздушной обороне Южного военного округа над нейтральными водами Черного моря были обнаружены и взяты на сопровождение патрульный самолет P-8A «Посейдон» ВМС США и стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США», — указано в сообщении центра.

«Для перехвата целей в воздух поднимались истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Южного военного округа. Нарушения государственной границы Российской Федерации допущено не было», — поясняют российские военные.

Подчёркивается, что все действия российских истребителей строго соответствовали Международным правилам использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Как сообщало ИА REGNUM, над акваторией Чёрного моря самолёты-шпионы США появляются практически ежедневно.

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