Москва, , 18:03 — REGNUM Аппарат Уполномоченного по правам человека установит проверку голосования на некоторых закрытых территориях и в СИЗО. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова на брифинге в Общественной палате России.

«Наш аппарат будет охватывать и закрытые территории: наблюдать, как проводится голосование в некоторых СИЗО, в закрытых территориях, в учреждениях, где находятся пожилые люди, в больницах. Поэтому мы будем пытаться охватить максимально большой и географически, и в содержательном плане круг объектов», — заявила Москалькова.