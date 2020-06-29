Москва, , 17:52 — REGNUM Некоторые граждане России считают, что общественная дискуссия о внесении поправок в Конституция была недостаточно активной. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова на брифинге в Общественной палате России.

«Много людей обращаются пообсуждать поправки в Конституцию — и они считают, что недостаточно было площадок для того, чтобы можно было развернуть дискуссию по каждому отдельному пункту изменений», — заявила Москалькова.

Некоторые граждане также не понимали, как им зарегистрироваться, чтобы принять участие в голосовании в электронном виде.

«Мы подключались и в разъяснительную работу, и в правовое просвещение, и в проведение проверок с помощью прокуратуры, используя свои механизмы, инструментарий», — указала она.