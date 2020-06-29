Москва, , 17:42 — REGNUM Граждане России довольны разными формами голосования по поправкам в Конституцию, а также тем, что голосовать стало возможно в течение нескольких дней. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова на брифинге в Общественной палате России.

«Длинное голосование — это впервые применяемая форма, и она людям нравится. К нам поступают звонки: очень удобно, что можно выбрать разную форму голосования, и что можно голосовать несколько дней. Люди себя чувствуют более комфортно, когда могут выбрать тот день, который им удобен», — заявила Москалькова.