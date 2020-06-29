Тбилиси, , 17:32 — REGNUM Зарубежные дипломаты, которые выступили инициаторами переговоров между оппозицией и правительством Грузии и фасилитаторами соглашения от 8 марта, поздравили Грузию с принятием поправок в Конституцию. Соответствующее совместное заявление иностранные дипломаты сделали после утверждения парламентом законопроекта в третьем чтении 29 июня.

«Сердечно поздравляем Грузию с принятием Конституционных изменений, которые нацелены на повышение парламентского плюрализма и большее представительство в законодательном органе. Признаем, что эти изменения отражают тот компромисс, для достижения которого политическим партиям Грузии пришлось преодолеть трудности, и приветствуем тех, кто обеспечил успешное принятие этих изменений», — говорится в заявлении.

Дипломаты выражают сожаление в связи с тем, что некоторые партии не принимали участия в голосовании из-за различного отношения к выполнению соглашения от 8 марта. Они призывают все стороны включиться в дальнейший процесс — внесения измерений в Избирательный кодекс для выполнения всех рекомендаций ОБСЕ.

Фасилитаторы также напоминают сторонам о необходимости выполнения всех обязательств по соглашению от 8 марта, в том числе предотвращении таких действий, которые могут быть восприняты как неоправданная политизация судебных и избирательных процессов. Они подчеркивают, что это имеет большое значение для достижения демокроатии и верховенства закона, особенно в предвыборный период.

А в конце заявления еще раз подчеркивают свою роль в достижении соглашения от 8 марта.

«Просим все стороны проявить уважение к нашей, как вовлеченных в этот процесс фасилитаторов, роли и добропорядочности», — говорится в заявлении.

Эта последняя фраза, вероятно, была адресована оппозиции, лидеры которой выразили недоверие послу Германии в Грузии, раскритиковавшему оппозицию за требование освобождения Георгия Руруа. Посол отметил, что в соглашении от 8 марта конкретные имена и фамилии, в том числе Руруа, не записаны, и о политзаключенных речь не идет. Он призывал оппозицию к выполнению своих обязательств и участию в голосовании по поправкам в Конституцию. Такой настрой заявления посла оппозиционные лидеры восприняли как явную поддержку «Грузинской мечты» и заподозрили, что посол Германии мог быть подкуплен председателем правящей партии Бидзиной Иванишвили.

Напомним, что поправки в Конституцию в третьем чтении парламент Грузии утвердил 29 июня. Фракции «Национального движения» и «Европейской Грузии» в голосовании не участвовали. Принятие поправок было предусмотрено соглашением от 8 марта, которое правящая партия и оппозиция заключили при содействии иностранных дипломатов в посольстве США. Помимо изменения избирательной системы оно предусматривает и предотвращение фактов политизации правосудия.

Именно это положение оппозиция истолковала как освобождение политзаключенных и выдвинула властям условие освобождения трех своих соратников — бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава, бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили и соучредителя телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа. Под давлением западных политиков и дипломатов Угулава и Окруашвили были освобождены на основании акта президента о помиловании. Процесс над Руруа, обвиняемым в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, пока продолжается.