Тбилиси, , 17:29 — REGNUM Проект поправок в Конституцию Грузии парламентское большинство приняло под давлением международных друзей и партнеров, поэтому оппозиция праздничный настрой правящей партии не разделяет и считает, что «Грузинская мечта» празднует собственное поражение.

Как разъяснил журналистам один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия, «Грузинская мечта» с самого начала не собиралась вносить в Конституцию никаких изменений, и об этом свидетельствуют многочисленные заявления, сделанные лидерами правящей партии в предыдущие месяцы.

«Сегодня хороший день, потому что они («Грузинская мечта») проголосовали за то, против чего все это время выступали. Они сделали это благодаря давлению наших западных друзей, а теперь находятся в очень комичном положении и пытаются выдать собственное поражение за победу», — подчеркнул Бокерия.

По его словам, правящей партии придется пойти и на остальные уступки, в том числе освободить из заключения Георгия Руруа и создать демократичную среду для свободных выборов, в результате которых сама «Грузинская мечта» осенью в лучшем случае перейдет в оппозицию.

«Это хорошие изменения. Это не то, чего требовало грузинское общество, то есть полностью пропорциональной системы, но это разумный компромисс, на который Бидзину Иванишвили и его режим вынудили пойти грузинское общество и друзья грузинской демократии. Но этим не исчерпан следующий вызов в этой фазе — полное выполнение соглашения от 8 марта. Я имею ввиду освобождение политзаключенного Георгия Руруа», — заявил Бокерия.

Вопрос освобождения Руруа был главной причиной, по которой «Европейская Грузия» и «Национальное движение» не принимали участия в голосовании по поправкам в Конституцию во втором и третьем чтении. «Европейская Грузия» проголосовала за законопроект лишь в первом чтении, чтобы, как заявили ее лидеры, не дать возможности Иванишвили в очередной раз провалить законопроект и само соглашение от 8 марта.

Это соглашение правящая партия и оппозиция заключили при содействии иностранных дипломатов в посольстве США. Помимо изменения избирательной системы оно предусматривает и предотвращение фактов политизации правосудия. Именно это положение оппозиция истолковала как освобождение политзаключенных и выдвинула властям условие освобождения трех своих соратников — бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава, бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили и соучредителя телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа.

Под давлением западных политиков и дипломатов Угулава и Окруашвили были освобождены на основании акта президента о помиловании. Процесс над Руруа, обвиняемым в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, пока продолжается. Оппозиция уверена, что правительству придется освободить и Георгия Руруа.