Тбилиси, , 17:26 — REGNUM После утверждения поправок в Конституцию Грузии в третьем чтении парламент переходит к рассмотрению изменений в Избирательный кодекс, которые планирует утвердить в течение 10 дней.

Об этом на брифинге после принятия поправок в Конституцию 29 июня заявил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

«Сегодня мы начинаем работу уже над избирательным кодексом и в течение 10 дней парламент Грузии утвердит изменения в Избирательный кодекс, которые основаны на рекомендациях офиса БДИПЧ/ ОБСЕ. Тем самым правительство обеспечит демократичную, прозрачную и свободную избирательную среду и проведение демократических выборов», — подчеркнул спикер парламента.

По его словам, свое намерение провести именно такие выборы Грузия доказала грузинскому обществу и западным партнерам сегодня, приняв поправки в Конституцию. Это решение парламента Арчил Талаквадзе назвал историческим.

Парламент Грузии 29 июня 117 голосами утвердил проект поправок в Конституцию в третьем чтении. Согласно внесенным в основной закон изменениям, парламентские выборы 2020 года пройдут по новой избирательной системе. В будущий парламент будут избраны 120 депутатов по пропорциональным спискам и 30 — по мажоритарным округам. Избирательный барьер для выборов 2020 года понижен с 5% до 1%, а также установлен 40% порог для формирования парламентского большинства и однопартийного правительства.

Основные оппозиционные фракции парламента участия в голосовании не принимали. Они по-прежнему настаивают на освобождении из заключения своего соратника Георгия Руруа, которого считают политзаключенным. Но утверждение поправок записывают себе в заслуги и заявляют, что вынудили правительство «Грузинской мечты» пойти на максимальный компромисс.