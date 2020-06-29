Москва, , 17:21 — REGNUM Фейки во время голосования по поправкам в Конституцию приняли массовый характер, при этом никакой ответственности за это авторы, ищущие в том числе и просто лёгкой славы, не несут. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня заявил член рабочей группы по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич на брифинге в Общественной палате России.

«Одни из наиболее активных распространителей фейковых сообщений о якобы имеющихся нарушениях — это команда известного оппозиционного блогера. Одна из свежих историй — это душераздирающее видео, которое распространялось про Уссурийск, как там несколько человек пришли на участок голосовать, увидели, что за них уже расписали, они там кричат, заламывают руки», — заявил Малькевич.

«Всё здорово, кроме нескольких моментов: первое — погода не подходит. Потому что там солнце светит, в эти дни в Уссурийске дожди. Нет никакой социальной дистанции, перчаток, масок. Когда, собственно говоря, увеличиваешь картинку на кадре, то видишь, что на бюллетене написано 2019 года. И таких видео огромное количество мы вываливаем в сети — 2016 года, 2015 года, причём они и тогда были постановочными», — отметил он.

По его словам, видео сейчас удалено, однако такая технология становится общераспространённой, при фейки зачастую делают кто угодно даже просто ради того, чтобы «хайпануть» на теме голосования. В основном над фейками работают три команды: «Открытая Россия», штаб Навального и движение «Голос», но есть и много тех, кто работает самостоятельно.

«Это, конечно, ставит перед нами вопрос о несовершенстве законодательства. Потому что вот пошутил — и что дальше?» — добавил Малькевич.