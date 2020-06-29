Москва, , 17:12 — REGNUM В настоящее время фейки распространять в соцсетях стало особенно легко, поскольку публика не склонна требовать какие-либо подтверждения истинности тех или иных провокационных материалов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня заявил член рабочей группы по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич на брифинге в Общественной палате России.

«Город Сатка Челябинской области — в публикации в популярном Telegram-канале «Караульный» всё сказано. Молодой человек снял видео на участке, распространил его. В нём утверждал, что при голосовании у него никто не спросил паспорт: он пришёл, говорит «привет», (в ответ) «привет», «дай бюллетень» — «держи», — заявил Малькевич.

«Как создаются фейки сейчас? Любой человек может на камеру сказать любую ахинею. Мы это всё видели с вами вокруг волны фейков о коронавирусе, когда некий доктор из Италии лечил парами водки, которой поливал подушку. И никто не спрашивал: покажите доказательства. Так и здесь. С ним связались, он то видео удалил, записал видео с извинениями. Говорят, зачем ты это сделал? Он говорит, хотел хайпануть. Действительно появляются люди в разных населённых пунктах, которым внушают, что если ты какую-то бредятину расскажешь про выборы, желательно с огоньком, чтобы драйвово было, то ты прославишься. Получается, что так оно и происходит», — пояснил он.