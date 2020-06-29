Курган, , 17:10 — REGNUM В Курганской области по поправкам к Конституции РФ проголосовали 230 700 избирателей. По предварительным данным, явка составляет 33,4%, сообщил на брифинге 29 июня председатель избиркома Зауралья Валерий Самокрутов.

Наиболее активно голосование проходит в Мокроусовском, Белозерском и Сафакулевском районах. Там явка превысила 50%.

Более 56,5 тысяч заявлений поступило в региональный избирком с просьбой проголосовать вне помещений.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России началось 25 июня и завершится 1 июля 2020 года.

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