Москва, , 17:06 — REGNUM Ранее в соцсетях было распространено фейковое видео о нарушении при голосовании на УИК №2118, которое теперь может служить образцовым примером подобного рода информационной продукции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня заявил член рабочей группы по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич на брифинге в Общественной палате России.

«Распространяется видео, причём в разгоне этого сигнала участвуют активисты «Открытой России». Как же — молодой человек снял душераздирающий ролик, который называется нарушения при голосовании на конкретном УИК. Что же он нашёл? Пакет с бюллетенями, который якобы то ли потеряли члены УИК, отправившиеся на надомное голосование, либо его специально оставили, чтобы другие злоумышленники потом его изъяли… и изменили волеизъявление граждан», — заявил Мальквич.

«Разумеется, это пересылается через соцсети и мессенджеры — накрыли малину, практически. Но человек не учёл одного — мы находимся в Москве, это крупный мегаполис с современным цифровым развитием. Существуют камеры видеонаблюдения. И они показали, что не было ни членов участковой избирательной комиссии, не было никаких злоумышленников и прочих историй. Молодой человек пришёл, положил пакет, бюллетени фейковые — там нет ни подписей, ни печатей, — в каком-то обычно полиэтиленовом пакете оставил, потом отошёл, и затем вернулся с камерой и снял своё сенсационное разоблачение».

По его словам, после раскрытия фейка с молодым человеком связались.

«Ответ потрясающий — он отвечает нам и о психологии фейкомётов, и о психологии людей, которые уже изранены появляющимися фейками. Он сказал дословно следующее: вы знаете, в социальных сетях очень много рассказывают о нарушениях на выборах, но нет никаких подтверждений. Вот я и решил сделать подтверждение», — добавил он.29 июня экспертом готовится к публикации третий выпуск видеоблога «ФейкКонтроль», где оперативно разбираются примеры вбросов в связи с голосованием по поправкам в Конституцию.