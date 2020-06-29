Бишкек, , 17:03 — REGNUM В столице Киргизии прошел марш против проекта закона «О манипулировании информацией» о создании специального органа, который будет следить за тем, чтобы интернет-провайдеры защищали своих клиентов от контента, связанного с терроризмом, насилием, детской порнографией и распространением фейков.

Участие в акции протеста, проходившей под лозунгом «#RЕакция 3.0», приняли около 500 человек — правозащитников, активистов, политиков и рядовых граждан.

Протестующие потребовали от президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова наложить вето на уже одобренный парламентом законопроект, акцентируя внимание на невозможности его практической реализации, а также на том, что он повлечет за собой ужесточение цензуры в киргизском сегменте интернета и негативно повлияет на свободу слова в стране.

Также митингующие организовали сбор подписей под заявлением с требованием привлечь к уголовной ответственности депутатов парламента Киргизии — за голосование в поддержку законопроекта за своих отсутствующих на заседании коллег, и спикера Дастанбека Джумабекова — за то, что тот не пресек противозаконные действия со стороны парламентариев.

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