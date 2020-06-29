Москва, , 16:50 — REGNUM Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут двустороннюю встречу 30 июня в рамках церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату, сообщил 29 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Александр Лукашенко Kremlin.ru

Он подтвердил информацию о такой встрече, переданную неофициальными источниками.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко будут участвовать в открытии Ржевского мемориала.

Как сообщало ИА REGNUM, монумент в виде 25-метровой бронзовой фигуры советского солдата на 10-метровом насыпном кургане был возведен по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны и поисковиков Российского военно-исторического общества, обратившихся в Комитет Союзного государства.

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