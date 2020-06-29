Тюмень, , 16:48 — REGNUM В Тюменской области явка на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ превысила 42,23% от общего числа избирателей. Об этом сообщил на брифинге 29 июня председатель регионального избиркома Игорь Халин.

С 25 по 28 июня в голосовании приняли участие 475 095 жителей Тюменской области.

В регионе ежедневно работают 1097 участков для голосования. Контроль за ходом голосования, в том числе и санитарный, ведут 2975 общественных наблюдателей, 450 волонтёров Конституции.

Жалоб и обращений на нарушения хода голосования в избирком Тюменской области не поступало.

Напомним, голосование по поправкам к Конституции РФ стартовало 25 июня и завершится 1 июля 2020 года.