Москва, , 16:46 — REGNUM Всероссийская перепись населения состоится в апреле 2021 года. Об этом сегодня, 29 июня, сообщил глава Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павел Малков.

Согласно постановлению правительства России, перепись населения состоится с 1 по 30 апреля. Данное постановление вскоре будет опубликовано, сообщили в Росстате.

Напомним, что первоначально перепись планировалась на октябрь 2020 года, но Росстат выступил с предложением перенести ее на 2021 год из-за пандемии коронавируса.