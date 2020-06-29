Москва, , 16:46 — REGNUM На площадках и ресурсах СМИ — иностранных агентов распространяются тексты, направленные на подрыв легитимности результатов голосования по поправкам в Конституцию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня заявил член рабочей группы по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич на брифинге в Общественной палате России.

«Первое — фейковые сообщения, которые распространяются на площадках и ресурсах так называемых СМИ — иностранных агентах, где на системной основе каждый день до 10 публикаций выходит, точно с манипулирующими заголовками, совершенно не соответствующие тому, что распространяется в тексте», — заявил Малькевич.

«Там задача — формировать определённое общественное мнение, в том числе и для того, чтобы после завершения голосования легитимизировать некий международный протест против его результатов», — подчеркнул он.

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