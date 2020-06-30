Киев, , 05:07 — REGNUM Судя по результатам опроса общественного мнения, доверие украинцев к президенту Владимиру Зеленскому и его команде стремительно тает. Можно ли доверять полученным данным и в чем причина того, что Зеленский так быстро растратил ресурс доверия, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Ганжа.

ЗЕкоманда

Метод, выбранный проводившим опрос Центром Социального Мониторинга (ЦСМ) позволяет надеяться на достоверность полученных результатов, да и сам ЦСМ признан входящим в десятку самых честных, насколько это возможно, украинских социологических компаний. Кроме того, полученные результаты легко можно объяснить. Баланс доверия президенту Зеленскому покинул область положительных значений и теперь этому президенту не доверяют больше украинцев, чем доверяют. Украина в своей любви к президенту, сменившему Порошенко, продержалась довольно долго, но действия Зеленского смогли повернуть против него слишком многих.

Население обиделось из-за отсутствия ощутимых результатов в «социалке», радикалы разных направлений за отсутствие внятного решения по проблеме Донбасса. Закон о земле, разрешивший ее продажу, карантин и удивительные персоны в партии Зеленского лишь добавили пессимизма. Чем же ответили президент Украины и его команда, узнав, что их теперь любят гораздо меньше?

Читайте статью Андрея Ганжи «Украина: ЗЕленая команда пошла во все тяжкие».