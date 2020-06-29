Киев, , 16:31 — REGNUM Рейтинг одобрения деятельности правительства Украины в настоящий момент составляет всего 23%, а Верховной рады — 21%.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Киевского международного института социологии, обнародованные сегодня, 29 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Соответственно, не одобряют деятельность правительства 59% респондентов, Рады — 62%.

Любопытно, что рейтинг «симпатиков» законодательной и исполнительной власти остается достаточно стабильным. В частности, правительству в марте доверяли 25%, в апреле — 26%, в мае — 24% и сейчас 23%. Для Рады положительные результаты за последние 4 месяца составляют соответственно 21%, 25%, 22% и вновь 21%.

В тоже время в последние месяцы наблюдается рост уровня тех, кто относится к данным институтам негативно: еще в апреле правительству Шмыгаля не доверяли лишь 37% жителей Украины, а Раде — 54%.

Опрос проводился 20−23 июня методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) были опрошены 2000 человек.