Москва, , 16:30 — REGNUM Безумной и несуразной выдумкой назвал российский политик Алексей Пушков заявление экс-помощницы госсекретаря США Виктории Нуланд, посоветовавшей России следовать путём Украины.

Об этом Алексей Пушков написал 29 июня в своём Telegram-канале.

Напомним, ранее Нуланд заявила, что лучшим сценарием для России она считает следование «украинским путем», для того, чтобы стать «демократичной и более свободной страной».

«Ничего более безумного и несуразного она придумать не могла», — написал по этому поводу Пушков.

«Они едва скрывают мечту американских либералов о гибели России как суверенного государства», — добавил российский политик.

Кроме того, Пушков напомнил, что благодаря таким советам и непосредственному участию Нуланд в киевском перевороте 2014 года Украина попала в социально-экономическую яму и занимается самоуничтожением.

Для России «украинский путь» — это самоуничтожение и возвращение в 1990-е годы, подчеркнул Пушков, а также отметил, что заявления Нуланд вызывают лишь отторжение, а сама она не понимает, что говорит.

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