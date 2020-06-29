Москва, , 16:28 — REGNUM В Госдуме возмущены очередным подорожанием жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля в России повышаются тарифы ЖКХ, с определенными оговорками. Например, в Москве повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию. Плата за капремонт останется прежней, так же как и на содержание жилья, домофон, телеантенну и радиоточку.

«Как трогательно! Чиновники в этом году совершат жилищно-коммунальные грабежи граждан не как обычно, а «с послаблениями», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

На фоне коронавируса граждан РФ до 2021 года не будут штрафовать за неоплату ЖКХ.