Киев, , 16:20 — REGNUM Украинский журналист Игорь Гужва сообщил о появленииобновлённого проекта «репрессивного» закона «О медиа», который будет официально внесён в Верховную раду после 1 июля.

Журналист напоминает, что по словам разных депутатов, представляющих партию «Слуга народа», документ дорабатывали с целью учесть замечания журналистов и международных организаций.

«Но по итогу он оказался ещё хуже, чем первоначальный вариант. В нем более широко прописана процедура блокировки сайтов Нацсоветом. А также появились новые нарушения, за которые предполагается карать медиа. Например, «пренебрежительное отношение к государственному языку»», — отмечает Гужва.

ИА REGNUM отмечает, что еще в ноябре 2019 года на Украине власти представили первый вариант закона о СМИ, в котором урегулируются вопросы регистрации и налогообложения СМИ, вопросы независимости редакции от владельца ресурса и деятельность блогеров. Закон был крайне негативно встречен представителями СМИ, с тех пор продолжается дискуссия с участием международных экспертов. В мае Рада официально решила «доработать» проект закона о медиа.