Москва, , 16:14 — REGNUM Япония не желает роста статуса России в Азии и поэтому пытается помешать возобновлению российского участия в работе саммита «Большой семёрки». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июня заявил руководитель центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, член учёного совета Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков. Так он прокомментировал новость о том, что власти Японии выступили против возвращения России в G7.

«Япония всегда крайне осторожно относилась к любому повышению статуса России в Азии. Она никогда не была в этом заинтересована и всегда либо нейтрально, либо отрицательно относилась к участию России в восточно-азиатских саммитах и в разного рода форматах АСЕАН, — сказал Мосяков. — Это последовательная позиция Токио на протяжении последних 40−50 лет. Нужно также понять, что происходит в США. Япония ощущает, что есть определённый простор для возможностей проявить себя. В Токио почувствовали слабину Трампа. С другой стороны, Демократическая партия выступает против возвращения РФ в «Большую семёрку», и Япония пытается предвосхитить будущее и сыграть на опережение».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил о том, что крайне важно сохранить ныне существующую структуру G7.

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