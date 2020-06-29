Москва, 29 июня 2020, 16:14 — REGNUM Япония не желает роста статуса России в Азии и поэтому пытается помешать возобновлению российского участия в работе саммита «Большой семёрки». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июня заявил руководитель центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, член учёного совета Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков. Так он прокомментировал новость о том, что власти Японии выступили против возвращения России в G7.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил о том, что крайне важно сохранить ныне существующую структуру G7.
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