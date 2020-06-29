Киев, , 16:13 — REGNUM В настоящий момент на Украине уже больше тех, кто не одобряет действия и заявления президента страны Владимира Зеленского, чем тех, кто их поддерживает.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Киевского международного института социологии, обнародованные сегодня, 29 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно данным опроса, 38% респондентов по итогам июня ответили, что одобряют действия и заявления президента Зеленского, 45% — не одобряют. По итогам мая данное соотношение было 47% и 37%, т. е. 10% в пользу главы Украины.

При этом сейчас полностью одобряют действия и заявления Зеленского всего 10%, а «скорее одобряют» — 28%, полностью не одобряют 21% и скорее не одобряют — 24%.

Еще 18% заявили, что им тяжело определиться с ответом, или же вообще отказались отвечать.

Социологи информируют, что опрос проводился 20−23 июня методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) были опрошены 2000 человек.

ИА REGNUM напоминает, что во втором туре президентских выборов 2019 года кандидатуру Зеленского поддержали 73% жителей Украины. Осенью этого года на Украине должны состояться местные выборы.