Париж, , 16:10 — REGNUM Адвокаты бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона и его супруги Пьер Корнут-Жантиль и Антонин Леви объявили, что обжалуют решение в отношении своих клиентов, сообщает Le Figaro.

«Это несправедливое решение будет обжаловано. Будет новое судебное разбирательство», — объявил Антонин Леви, осудив «скандальные условия», в которых начался первоначальный процесс.

Бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон приговорен к пяти годам лишения свободы, три из которых условно. Пенелопа Фийон приговорена к трём годам лишения свободы условно.

Помощника Франсуа Фийона Марка Жуло также приговорили к трём годам тюремного заключения условно и штрафу в размере 20 000 евро.

Супруги также будут вынуждены возместить Национальному собранию Франции более одного миллиона евро. Суд рассчитал следующие суммы: 401 000 евро должны быть совместно оплачены Франсуа и Пенелопой Фийон, а 679 000 евро — совместно Пенелопой Фийон и Марком Жуло.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона и его супругу признали виновными 29 июня 2020 года по делу о фиктивном трудоустройстве.

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