Кострома, , 16:04 — REGNUM Согласно рейтингу «Медиалогии» в мае 2020 года мэр Костромы Юрий Журин стал самым немедийным градоначальником Центрального федерального округа. Стабильно низкие позиции в рейтинге упоминаемости в СМИ чиновник занимает с начала 2020 года.

Юрий Журин Duma-kostroma.ru

По мнению экс-мэра областного центра Бориса Коробова, результаты исследований могут говорить о политической аморфности и несоответствии политика занимаемому посту.

«Костроме нужно новое лицо, которое находится у власти и отвечает за весь город. То, что горожане не понимают, кто в Костроме главный — результат неправильно проведенной политики по части руководства города. К власти пришли люди, которые не особенно проявили себя в части работы с населением и анализа своих действий. Я не ощущаю власти, везде присутствует какая-то аморфность. О нынешнем главе городской администрации тоже практически ничего не слышно. Есть губернатор, а остальные — так, им сказали «наверху — они делают», — заявил Коробов.

С ним не согласен главный редактор интернет-телевидения «Logos» Иван Сарафанов — незаметность Журина в период пандемии можно объяснить естественными причинами.

«Да, в информационном пространстве в период пандемии он практически не появлялся. Первое, что приходит на ум — ситуация с посадкой цветов без масок, что показательно. Но при этом, должность Журина на 50% — демонстрационная. Очень много работы завязано на представительские разъезды и встречи, которых в пандемию быть не может. Соответственно, половина его работы осталась «за кадром». Отмечу, что городская дума не приостанавливала работу — в плане исполнения обязанностей руководителя городского заксобрания Журин продолжал работать. Думаю, костромичи осведомлены о личности Юрия Журина и его делах, он узнаваем, поскольку давно работает и руководит думой» — считает Сарафанов.

Отметим, что сам Юрий Журин от общения с корреспондентом ИА REGNUM и возможности прокомментировать показатели в рейтинге уклонился.

Напомним, в 2010 году в Костроме отменили прямые выборы мэра. Городское заксобрание приняло новую редакцию городского устава, согласно которому в областном центре появились два главы — сити-менеджер и мэр города. Таким образом в схеме управления городом были разделены экономические и хозяйственные функции.

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