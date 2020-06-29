Киев, , 16:04 — REGNUM В Верховной раде Украины в настоящий момент обсуждается возможность сокращения летних каникул, заявила 29 июня депутат фракции «Слуга народа» Елена Мошенецв эфире телеканала «Украина 24».

Вместе с тем, Мошенец заявила, что никакой конкретики по этому вопросу в настоящий момент нет.

«Возможно, это будет в формате внеочередных заседаний, а возможно, будет еще несколько пленарных недель… Идея обсуждается, мы учитываем, что из-за коронавирусной инфекции работа и комитетов, и в сессионной зале была сокращена», — сказала представитель «Слуги народа».

ИА REGNUM отмечает, что традиционно в середине июля Верховная рада Украины уходит на летние каникулы до сентября. Согласно календарному плану, в этом году весенняя сессия должна завершиться 17 июля. Из-за карантинных мероприятий этой весной Верховная рада Украины работала исключительно в режиме внеочередных заседаний.