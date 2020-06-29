Душанбе, , 16:03 — REGNUM 30 июня 2020 года депутаты нижней палаты парламента Таджикистана проведут заключительное заседание пятой сессии пятого созыва и с 1 июля уйдут на летние каникулы, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на источник в парламенте.

В рамках последнего заседания об итогах по проделанной работе отчитается спикер нижней палаты Махмадтоир Зокирзода.

По данным источника, отдыхать депутаты будут до 15 августа. Однако президент страны Эмомали Рахмон в случае необходимости может созвать внеочередную сессию парламента страны.

С 16 августа по 30 сентября сенаторы будут работать в профильных ведомствах и комиссиях.

Работа депутатов нижней палаты парламента Таджикистана в шестой сессии согласно регламенту начнётся с 1 октября 2020 года.