Екатеринбург, , 16:03 — REGNUM В лотерее, приуроченной к голосованию по поправкам к Конституции РФ, применяют QR-коды лишь для исключения махинаций. Об этом заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на брифинге.

«Мы делаем это для того, чтобы понимать, кто может принимать участие (в лотерее], кто не может», — заявил мэр.

Ранее в местных СМИ выдвигались опасения, что QR-коды на билетах лотереи могут использоваться для контроля явки. Однако это не так, уверяет мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование по поправкам к Конституции РФ проходил по 1 июля 2020 года (нерабочий день). В Екатеринбурге приурочили к голосованию лотерею.

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