Москва, , 15:59 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов подверг критике использование нейросетей во время единого государственного экзамена (ЕГЭ), передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня.

«Почему бы чиновникам не применить нейросети к себе любимым, установить видеокамеры в министерских кабинетах, чтобы общество знало, где и когда, выражаясь словами господина Кравцова, «происходит что-то неправильное», — заявил Миронов.

По его мнению, средства следовало бы направить на создание комфортных условий для участников единого государственного экзамена, например, на покупку кондиционеров, а не на «сомнительные эксперименты».

Рособрнадзор намерен выявлять нарушения в ходе проведения ЕГЭ при помощи технологии поведенческого анализа с использованием нейросетей. Рособрнадзор в 2020 году планирует использовать систему распознавания лиц во время проведения ЕГЭ в регионах для идентификации учащихся и предотвращения подмены личности, заявил руководитель ведомства Сергей Кравцов.

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