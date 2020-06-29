Цхинвал, , 15:58 — REGNUM Премьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев 29 июня принял участие в голосовании по поправкам к Конституции России. Об этом сообщает пресс-служба югоосетинского правительства.

«Большинство жителей нашей республики являются гражданами России, поэтому я призываю всех, кто считает себя частью Российского государства, принять участие в голосовании», — цитирует пресс-служба слова Пухаева.

Он также заявил, что на этом голосовании решается дальнейший вектор развития России.

Напомним, голосование по поправкам к Конституции РФ проходит с 25 июня по 1 июля включительно. В Южной Осетии работают три участка для голосования. Два из них находятся на территории российских военных баз в Цхинвале и Дзау для военнослужащих, а один — на территории российского посольства для всех остальных российских граждан.

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