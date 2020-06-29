Москва, , 15:48 — REGNUM Для перехвата двух американских военных самолетов над Черным морем поднимались два российских истребителя Су-27. Об этом 29 июня сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Отмечается, что у границ России провели разведку противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, который в течение долгого времени перемещался в юго-западном направлении от Крыма на расстоянии около 70−80 км от берегов полуострова.

Также разведку провел американский самолет RC-135W, который курсировал на расстоянии 47−65 км от берегов полуострова и, после дозаправки в воздухе самолетом-заправщиком KC-135T для увеличения полетного времени, проследовал до Туапсе в Краснодарском крае.

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