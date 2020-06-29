Скопье, , 15:45 — REGNUM С начала июля в Северной Македонии после прекращения деятельности из-за пандемии коронавирусной инфекции возобновят свою работу международные аэропорты в Скопье и Охриде. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Горан Сугарески.

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«Надеюсь, что это произойдет, и со среды (1 июля — прим. ИА REGNUM) начнутся прямые рейсы по нескольким направлениям», — сказал глава ведомства.

По его словам, все необходимые протоколы и меры защиты от COVID-19 для безопасности пассажиров и сотрудников аэропортов и авиакомпаний уже подготовлены. В авиакомпании Wizz Air заявили, что возобновят все действовавшие до марта маршруты.

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Как сообщало ИА REGNUM, режим ЧС из-за пандемии коронавирусной инфекции был введён в Северной Македонии с середины марта и действовал более трёх месяцев. По данным на 26 июня, с начала эпидемии в стране было выявлено более 5,7 тыс. случаев заражения, 268 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Свыше 2,2 тыс. пациентов уже излечились.

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