Париж, , 15:43 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон решил отклонить три из 149 предложений по Гражданской конвенции по климату, в том числе снижение максимальной скорости на шоссе до 110 км/ч, передает BFM TV.

«Экологический переход никогда не должен осуществляться в ущерб муниципалитетам, регионам, которые являются наиболее изолированными, поэтому я считаю, что дебаты о снижении скорости необходимо отложить», — заявил глава государства, выступая перед членами Гражданской конвенции по климату.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Францииподдержал начало процесса, который может привести к «концу 2021 года» к референдуму об изменениях в конституции Франции.

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