Киев, , 16:19 — REGNUM Более половины жителей Украины считают расследование уголовных дел, в которых фигурирует экс-президент Украины Пётр Порошенко, наказанием политика за его возможные преступления, сказано в отчёте Киевского международного института социологии КМИС, опубликованном 29 июня на официальном сайте организации.

Отвечая на вопрос, чем является преследование Порошенко, 51% опрошенных выбрали вариант ответа «наказанием за нарушение закона и борьбой за справедливость».

30% считают, что расследование дел в отношении Порошенко является политическим преследованием, организованным действующей властью и 19% опрошенных не смогли дать ответ на этот вопрос.

Опрос проводился с 20 по 23 июня 2020 года. В нём участвовали 2 тыс. совершеннолетних жителей подконтрольной Украине территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что большинство жителей Украины понимают, что так называемое «преследование Порошенко» больше похоже на политический театр.

Читайте также: Зеленский пожаловался, что Порошенко специально делает из себя жертву