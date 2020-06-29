Париж, , 15:28 — REGNUM Бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона и его супругу Пенелопу Фийон признали виновными 29 июня 2020 года по делу о фиктивном трудоустройстве, сообщает Le Figaro.

Известно, что бывший премьер-министр страны приговорен к пяти годам лишения свободы, три из которых условно. Пенелопа Фийон приговорена к трём годам лишения свободы условно.

Уголовный суд Парижа решил вынести свое решение после того, как отклонил ходатайства защиты о возобновлении разбирательства, чтобы пролить свет на возможное «давление» в ходе следствия.

Напоминаем, что следственная проверка в отношении члена французской парии «Республиканцы» Франсуа Фийона и кандидата на пост президента страны началась в 2017 году. В 2019 году дело было передано в суд.