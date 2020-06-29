Минск, , 15:27 — REGNUM В Белоруссии необходимо организовать качественную работу с молодежью в учебных заведениях, иначе ею займутся «чужие учителя». Об этом 29 июня заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с педагогическим активом страны.

«Не будем заниматься своими детьми мы — ими займутся чужие учителя этой жизни», — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.

Он добавил, что молодежью, которая остаётся один на один с информационным пространством, «занимаются другие воспитатели, зарубежные идеологи, а иногда и преступники».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии хватает «майданутых», но он будет делать все для недопущения «майданов», а революций, по его мнению, в постсоветской республике быть не может. При этом он указал на происки таинственных внешних врагов.

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