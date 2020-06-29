29 июня 2020 | Время чтения 7 мин

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что для страны наступают трудные времена. Сербы уже 30 лет живут в трудном времени, но они никогда не считали, что сдача их духовной колыбели — сербского Косово — поможет им жить лучше.

Драгана Трифкович, , 16:06 — REGNUM Никто не ожидал, что встреча президента Сербии Александра Вучича и лидера сепаратистского Косово Хашима Тачи, намеченная в Вашингтоне на 27 июня, будет отменена. Тем более что о значимости этой встречи в официальных кругах как в Белграде, так и в Приштине, говорили с большим оптимизмом. Так, Тачи 18 июня заявил приштинским СМИ, что речь идет об исторической встрече, которая перевернет ход мирного урегулирования косовского вопроса, и что соглашение, которое будет подписано, «раз и навсегда закроет столетнюю главу конфликтов между Сербией и Косово».

Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

Тем не менее вместо Белого дома на первый план вышел «желтый дом». Всего за три дня до запланированной встречи Специальная прокуратура в Гааге выдвинула обвинительный акт против Хашима Тачи, Кадри Весели и других подобных лиц. Они обвиняются в совершении военных преступлений против сербского, албанского и цыганского населения Косово (как минимум в ста убийствах). Напомним, что ровно десять лет тому назад докладчик Совета Европы по Косово и Метохии Дик Марти представил отчет, в котором говорится, что Хашим Тачи «возглавляет группировку албанцев, устроенную наподобие мафиозной, и эта группировка замешана в контрабанде оружия, наркотиков и человеческих органов в Восточной Европе». Отчет был составлен на основании многолетнего расследования, во время которого были собраны доказательства и показания свидетелей. Люди из окружения Тачи были идентифицированы как преступники, которые похищали сербов в Косово и Метохии и увозили их в Албанию. Там в импровизированной клинике, известной под названием «желтый дом», у них изымали внутренние органы и продавали их на черном рынке.

Отчет Дика Марти шокировал мировую общественность, но в течение многих лет ничего не предпринималось для того, чтобы преступники ответили за свои злодеяния. Запад игнорировал факты, так как стремился закончить процесс легитимации косовской независимости. В последующие годы западные страны считали Тачи неким государственным деятелем, хотя хорошо понимали, что за ледяной улыбкой и дорогим костюмом прячется бывший командир террористической «Освободительной армии Косово», виновный в убийствах и истязаниях мирных жителей.

К сожалению, эти факты игнорировал и президент Сербии Александр Вучич, поднявший диалог Белграда и Приштины о технических вопросах, который начался в Брюсселе, на уровень переговоров двух президентов.

На основании антиконституционных Брюссельских соглашений, подписанных в 2013 году, власти Сербии упразднили институты сербского государства на территории Косово и Метохии и продолжили искать решение при посредничестве Брюсселя, несмотря на то, что этот формат переговоров не соответствовал сербским интересам. Более того, сербская сторона выполнила все взятые на себя обязательства по Брюссельскому договору, в то время как албанская сторона не выполнила ровным счетом ничего. Албанцы не сформировали даже Сообщество сербских муниципалитетов, создание которого предусмотрено конституцией сепаратистского Косово.

Последняя встреча в брюссельском формате между Белградом и Приштиной состоялась 8 ноября 2018 года. Две недели спустя правительство в Приштине ввело стопроцентные пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины по предлогом усиления косовского внутреннего производства, экономики и государственности.

Вместо того, чтобы ввести контрмеры или хотя бы отозвать своих таможенников с границы, которую он сам и установил между центральной Сербией и Косово, официальный Белград не предпринял вообще ничего. В конечном счете сербское руководство имело возможность отправить косовское правительство в отставку с помощью партии «Сербский список», которая представляет интересы правящей Сербской прогрессивной партии в параллельных институтах сепаратистского Косово. Вместо этого, Александр Вучич заручился поддержкой бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, который в свое время был ярым сторонником бомбардировок Югославии, и вместе с Хашимом Тачи начал дипломатическую акцию ради обеспечения со стороны влиятельных государств поддержки процесса подписания «всеобъемлющего мирного договора», подразумевающего демаркацию границы.

Брюссель не слишком возражал против этой идеи — за исключением канцлера Германии Ангелы Меркель, которая выступила против передела границ. Меркель считает, что изменение границ опасно для Европы, так как это могло бы инициировать подобные процессы и в других европейских регионах.

В конце ноября 2018 года я участвовала в работе конференции по Западным Балканам, которую в Москве организовал фонд Горчакова. Первым к участникам дискуссии обратился депутат от Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович. В ответ на просьбу российских коллег рассказать о плане «разграничения Косово и Метохии» он заявил, что нет нужды подробно говорить об этом, так как план не получил должной поддержки, и государственное руководство от него отказалось. Выступая после Джукановича, я ответила вместо него. Данный план подразумевает отказ Сербии от 15% своей территории в Косово и Метохии и еще некоторых сел юга центральной Сербии в обмен на несколько сел на севере Косово. Такое решение президент Сербии представил бы как большой успех — по его словам, у Сербии «ничего нет» в Косово, а так она получила бы хоть что-то.

Это предложение Вучич повторил перед министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сказав, что Сербия не может согласиться с независимостью Косово, если не получит ничего взамен. Это полностью ошибочная конструкция, так как Сербия, отказываясь от Косово и Метохии, отдает все, а за это может получить лишь какую-то милостыню, которой президент прикроется как фиговым листком.

В любом случае, Вучич и Тачи получили поддержку администрации Дональда Трампа, которая заинтересована в быстром решении косовской проблемы. Подконтрольные Трампу СМИ уже заявили о том, что президенту США удастся разрешить политический кризис, в котором ни Евросоюз, ни бывшая американская администрация не смогли поставить точку в течение двух десятилетий. Это вряд ли сильно помогло бы действующему президенту США, так как большинство граждан его страны ничего не слышало о Косово. С другой стороны, это стало бы исторической катастрофой для Сербии и эпохальным успехом для албанцев.

К счастью, такому развитию событий помешал обвинительный акт против Хашима Тачи, который, конечно, появился не тогда, когда действительно нужно было судить преступников, но все-таки вовремя. Одной из причин того, почему был выбран именно этот момент, скорее всего, является разочарование европейцев отношением к ним со стороны Вучича и Тачи. Эти двое начали полностью игнорировать рамки брюссельского переговорного процесса и повернулись лицом к Трампу, забыв про все предыдущие договоренности и обещания.

В конце надо упомянуть еще один очень важный момент — позицию России. Пока ЕС и США конфликтуют по поводу Косово, Сербия может выбирать лишь между двумя плохими решениями косовского вопроса. Обе стороны не ставят под вопрос необходимость признания независимости Косово и легализации насильственного отторжения южного сербского края. Евросоюзу хотелось бы видеть независимое Косово в границах автономного края Косово и Метохия, так как он боится, что изменение границ начнёт угрожать его собственным интересам. Для США, которые находятся далеко, изменение границ не является проблемой, и поэтому для них разграничение края — приемлемый итог: главное накопить капитал для предвыборной кампании. Для Сербии решение, предусматривающее изменение границ, самое опасное, так как оно ставит под вопрос границы страны и в других местах и может активизировать сепаратистские силы на юге или севере, которые пока находятся в спящем состоянии. Единственную пользу из разграничения может извлечь лично президент, так как оно позволит ему задержаться у власти.

Во время недавнего визита Сергея Лаврова в Белград мы смогли услышать четкую и недвусмысленную позицию России. Для Москвы неприемлемо навязывание даты решения косовского вопроса, она поддерживает диалог в рамках международного права и Резолюции 1244 СБ ООН по Косово, а также любую инициативу, защищающую государственные и национальные интересы Сербии. Россия до сих пор прикладывала большие дипломатические усилия, чтобы помочь Сербии сохранить территориальную целостность. Косовский вопрос может быть решен только в СБ ООН. Нет ни одной причины, по которой Россия согласилась бы принять договорённость, за которой не стоит поддержка большинства сербов и Сербской православной церкви и которая не соответствовало бы интересам Сербии.

На совместной с министром Лавровым пресс-конференции мы услышали от президента Сербии, что для страны наступают трудные времена. Сербы уже 30 лет живут в трудном времени, но они никогда не считали, что сдача их духовной колыбели — сербского Косово — поможет им жить лучше. А сегодня нас постоянно убеждают именно в этом.