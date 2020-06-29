Подгорица, , 15:20 — REGNUM Медицинское сообщество Черногории на фоне политических событий и эпидемии коронавируса разделилось.

После того, как возобновились протестные шествия (литии) священников и прихожан Серсбкой православной церкви, в них участвовали и врачи. Впервые это отметили в Никшиче. Медицинское сообщество осудило этот поступок и назвало его «нарушением клятвы Гиппократа». Однако несколько дней спустя врачи Подгорицы и других городов стали подписывать открытые письма в поддержку коллег из Никшича.

«Оппозиционные» врачи считают, что активная гражданская позиция и защита своих прав никоим образом не противоречит выполнению долга врача. Последнее такое письмо подписали 200 врачей из Подгорицы.

В противовес врачи из клинического центра Черногории также выпустили открытое письмо и призвали врачей ставить в приоритет сохранение здоровья людей при «любых социальных обстоятельствах».

Напомним, что уже несколько дней протестные шествия и митинги в стране запрещены из-за ухудшившиейся эпидемиологической обстановки. Оппозиция считает такие действия властей политически мотивированными.