Москва, , 15:19 — REGNUM Президент России Владимир Путин вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко примут участие в торжественной церемонии открытия Ржевского мемориального комплекса, который установлен в Тверской области. Об этом сегодня, 29 июня, сообщили в Кремле.

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Уточняется, что мероприятие состоится завтра, 30 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, мемориал Советскому солдату, расположенный у деревни Хорошево в Ржевском районе Тверской области, установлен на народные пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Проект реализовывало Российское военно-историческое общество при поддержке Союзного государства, Минкультуры РФ и правительства Тверской области.

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Открытие закладного камня на месте установки мемориала состоялось 12 ноября 2018 года. Открыть сам комплекс планировалось к празднованию 75-летия Великой Победы в мае. Затем называлась дата 22 июня.

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