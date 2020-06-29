Киншаса, , 15:27 — REGNUM Премьер-министр Демократической Республики Конго выразил протест в связи с кратким арестом министра юстиции страны, заявив, что коалиционное правительство может уйти в отставку в связи с этим инцидентом, призвав президента страны гарантировать правовую защиту членов правительства. Об этом передает VOA Swahili со ссылкой на заявление премьер-министра ДР Конго.

Министр юстиции Селестин Тунда был задержан полицией вечером в субботу, 27 июня, и освобожден после нескольких часов допроса прокурорами в кассационном суде, что вызвало возмущения в правящей коалиции.

«Этот серьезный и беспрецедентный инцидент, вероятно, ослабит стабильность и гармоничное функционирование институтов власти, а также приведет к отставке правительства», — говорится в заявлении премьер-министра ДР Конго Сильвестра Илунги.

Президент ДР Конго Феликс Чисекеди выразил недовольство по поводу судебных изменений, предложенных партией Тунды, которые дали бы министерству юстиции больше контроля над «уголовными преследованиями». Противники изменений уверены, что это подорвет независимость судебной системы.

Это разногласие выявило напряженность внутри правящей коалиции между Чисекеди и союзниками его предшественника Жозефа Кабилы.

Напомним, что Кабила ушел в отставку в прошлом году, но сохраняет широкие полномочия через парламентское большинство. Тунда является сторонником Кабилы. Чисекеди пришел к власти в январе 2019 года, образовав коалицию с Кабилой, однако в альянсе все чаще проявляются конфликтные ситуации.

«Ни один член правительства не может быть подвергнут судебному преследованию за мнения, высказанные в ходе обсуждений в Совете министров», — сказал Илунга, ссылаясь на встречу в пятницу, 26 июня, на которой Чисекеди и Тунда, как сообщается, вступили в конфликт из-за судебных изменений.

Илунга сказал, что магистраты, ответственные за то, что он назвал «жестоким и произвольным арестом Тунды», должны быть привлечены к дисциплинарной ответственности.