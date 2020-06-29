Бейрут, , 15:18 — REGNUM Глава министерства финансов Ливана Алан Бифани вечером 29 июня сделает объявление о своей отставке. Об этом 29 июня сообщает ливанский телеканал Аль-Джадид.

«Министр финансов Алан Бифани выступит на пресс-конференции сегодня вечером в 16.00 (совпадает с мск), чтобы объявить о своей отставке и рассказать о причинах такого решения», — говорится в сообщении телеканала.

Также глава минфина страны рассказал телеканалу, что данная отставка связана с его несогласием со стратегией правительства и тем, как оно пытается решить кризис.

«Путь, по которому мы идем, безрассуден. Люди скоро дойдут до ручки», — заявил Бифани.

Кроме этого, он опроверг информацию о том, что он уходит в отставку из-за угроз, которые поступили от лидера одной из партий Ливана, у которого заморожены миллионные долларовые банковские счета.

Отметим, ранее из сообщения в соцсети Twitter главы ливанской партии «Таухид эль-Араби» Виама Ваххаба стало известно, что глава минфина страны получил на свой аккаунт в одном из мессенджеров угрозы от лидера ещё одной из партий страны, денежные средства которого якобы находятся на замороженных банковских счетах.