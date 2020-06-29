Париж, , 15:13 — REGNUM Выступая перед членами Гражданской конвенции по климату, собравшимися в саду Елисейского дворца в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что поддерживает начало процесса, который может привести к «концу 2021 года» к референдуму об изменениях в конституции Франции, передает BFM TV.

«Вы предлагаете переписать статью 1 и включить в нее борьбу с изменением климата и биоразнообразием, я это поддерживаю», — заявил Эммануэль Макрон.

«Мы считаем, что защита природы является одной из наших обязанностей как человека в общем смысле этого слова. Поэтому мы не должны ставить право природы выше прав человека», — добавил глава государства, отказавшись от идеи переписать преамбулу к конституции Франции, поставив экологию выше французских ценностей.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции намерен начать «новую эру» своего пятилетнего срока с долгожданной перестановки в правительстве.

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