Каир, , 15:08 — REGNUM Развитие событий в Гражданской войне в Ливии будет зависеть от судьбы двух ключевых городов, из-за которых в регионе может произойти прямое военное столкновение между Египтом и Турцией, пишет сотрудник ближневосточного аналитического центра Марко Тулио Лара в статье, опубликованной 28 июня в The National Interest.

Автор напоминает, что после захвата ливийского города Тархуна альянсом международно признанного правительство национального согласия (ПНС) и Турции была начата новая военная операция с целью поставить под контроль города Сирт и Эль-Джуфра и другие населенные пункты. Оба города имеют большое значение для враждующих сторон, и борьба за них лежит в основе недавней эскалации конфликта.

20 июня Турция и ПНС отвергли предложение Египта ввести режим прекращения огня. Анкара предостерегла Каир, что обязательным условием перемирия должно стать возвращение воюющих сторон к соблюдению достигнутых в 2015 году соглашений. При таком развитии событий оба города должны быть переданы под контроль ПНС.

Через двое суток, 22 июня, президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси заявил о «международной легитимности» своей страны в вопросе прямого вмешательства в Ливии. Такой шаг Каира поддержали Саудовская Аравия и ОАЭ, тогда как в ПНС его восприняли как «объявление» войны. Более того, Ас-Сиси назвал Сирт и Эль-Джуфру «красными чертами», а также приказал египетской армии «быть готовой выполнить любую миссию здесь, внутри наших границ или, если необходимо, за пределами наших границ».

Выступить с таким предупреждением официальный Каир, вероятнее всего, заставило то, что присутствие Турции в Ливии пойдет вразрез с интересами Египта. По некоторой информации, Анкара рассматривает возможность использования авиабазы «Аль-Ватия» и военно-морской базы близ города Мисурата. В свете заинтересованности Турции в развитии своих военно-морских активов в Восточном Средиземноморье настойчивое ее стремление захватить Сирт предполагает, что Анкара, вероятно, имеет аналогичные амбиции в отношении главного порта Ливии за пределами Триполи.

«В этом случае военно-морские амбиции Турции напрямую столкнутся с интересами Египта и станут стратегической угрозой, которую страна просто не может игнорировать», — отмечает автор.

Тулио Лара указывает на то, что такое развитие событий носит еще более тревожный характер заключения в 2019 году морского соглашения 2019 года с ПНС, которое создает исключительную зону между Турцией и Ливией. Благодаря ему у Анкары появятся права на бурение на шельфе, что напрямую затрагивает энергетические интересы Египта в Средиземноморье.

«Если альянс Турции и ПНС захватит Сирт и сможет контролировать распложенный там крупный порт, стоит ожидать лишь дальнейшего обострения ситуации», — добавил он.

Тем не менее велика вероятность того, что в Каире прямое столкновение с Турции считают исключительно крайним средством, поскольку страна сталкивается с большим числом других вызовов, в том числе террористических и экономических.

Предупреждение в первую очередь направлено на укрепление позиции Египта и оказание давления на Турцию и ПНС, чтобы они согласились на прекращение огня на условиях, предложенных Каиром. В отклоненном предложении о прекращении огня правительство ас-Сиси призвало вывести всех наемников из Ливии и избрать руководящий совет, который бы не исключал Халифу Хафтара, на чем, скорее всего, будет настаивать Турция при заключении действенного режима прекращения.

«Это не значит, что Египет не станет приводить его в исполнение», — подчеркнул автор.

«Вместо непосредственного вмешательства в ливийский конфликт каирский подход к решению текущих угроз его интересам может перерасти в поддержку ливийских племенных ополченцев, которые уже выразили свое одобрение египетскому подходу», — добавил эксперт.

Турция не пойдет на прекращение огня на условиях, предложенных Египтом. Во-первых, потому что инициатива Каира обеспечивает Хафтару выживание, а во-вторых, потому что вывод поддерживаемых Турцией боевиков в тот момент, когда Анкара имеет превосходство в конфликте, просто нереально. Таким образом, Турция, скорее всего, вступит в соглашение о прекращении огня при посредничестве России или даже при посредничестве ООН, а не в рамках египетской инициативы.

Учитывая важность того, что Турция продолжает выступать против египетского предложения, Каир, вероятно, должен будет доказать серьезность своих намерений, и, таким образом, обратиться к ливийским племенным группировкам, чтобы они пошли на косвенное вмешательство. В условиях возможной эскалации конфликта при посредничестве России или ООН может быть достигнуто соглашение с более реалистичными условиями прекращения боевых действий.

«Иными словами, развитие событий в ливийской войне, безусловно, будут зависеть от судьбы городов Сирт и Эль-Джуфра, вокруг которых Турция и Египет начнут проверять друг друга на прочность, чтобы посмотреть, кто сдаст первым», — указывает автор. — Прямое военное противостояние между двумя странами, хотя и немыслимо, на данный момент нельзя исключить».

В том же, что касается Хафтара, хотя на нем пока рано ставить крест, маловероятно, что альянс ПНС и Турции пойдет на подписание с ним соглашения о прекращении огня, не говоря уже о мирном соглашении с Ливийской национальной армией с ним во главе.

Тем временем ОАЭ будут по-прежнему оказывать поддержку Египту, тогда Россия продолжит выступать на ряде направлений, в том числе проводя переговоры с официальными лицами Турции, поддерживая предложения Египта о прекращении огня и декларацию Каира о неприемлемости захвата Сирта и Эль-Джуфры, одновременно изучая возможности создания своих военных баз и обеспечения присутствия в Средиземноморье.