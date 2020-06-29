Москва, 29 июня 2020, 15:04 — REGNUM Расовые беспорядки, которые сотрясают США, показывают, что там имеет место консолидированная позиция афроамериканского меньшинства и «обезглавленное большинство», которое готово капитулировать и сдать позиции. Об этом 29 в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил доцент Финансового Университета Геворг Мирзаян. По его мнению, это большинство боится общественного осуждения.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что Россия желает Соединённым Штатам Америки, где наблюдаются беспорядки и снос памятников, восстановления спокойствия.
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