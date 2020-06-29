Москва, , 15:04 — REGNUM Расовые беспорядки, которые сотрясают США, показывают, что там имеет место консолидированная позиция афроамериканского меньшинства и «обезглавленное большинство», которое готово капитулировать и сдать позиции. Об этом 29 в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил доцент Финансового Университета Геворг Мирзаян. По его мнению, это большинство боится общественного осуждения.

«Мы наблюдаем в США расовую войну, — заметил в свою очередь директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. — И в расовой войне победителя не будет. [Но] любая война в рыночной экономике по определению носит классовый характер, но не все это понимают. Марксизм-ленинизм у них в школах не преподают. Как и у нас, между прочим».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что Россия желает Соединённым Штатам Америки, где наблюдаются беспорядки и снос памятников, восстановления спокойствия.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле пожелали США восстановления спокойствия и гармонии

Читайте развитие сюжета: Дипломат сравнил США с СССР в годы развала