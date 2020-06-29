Киев, , 15:05 — REGNUM Украине следует быть ментально готовой к «российскому вторжению», которое может произойти в ближайшей перспективе, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 29 июня в интервью «Интерфакс Украина».

По его словам, многие военные «эксперты» считают опасными для Украины российские учения «Кавказ-2020».

"Нам надо ментально быть готовыми к тому, что Россия не остановится перед использованием вооружённых сил для достижения своих политических или экономических целей», — добавил Боднар.

Он отметил, что любые учения могут перейти в активные боевые действия.

«…поэтому риск однозначно растёт, и, конечно, военные это видят», — подчеркнул замглавы МИД Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший командующий вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что РФ может захватить Херсонскую область Украины в сентябре 2020 года, отмобилизовав войска под предлогом учений «Кавказ-2020».

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Напомним, с 2014 года, когда в Донбассе началась гражданская война, а Крым воссоединился с Россией, украинская сторона объясняет все свои беды некой «российской агрессией», которая, в зависимости от ситуации, то уже идёт, то вот-вот начнётся.

Отметим, что российских войск в Донбассе нет, а РФ является одной из стран, выступающих за мирное урегулирование внутриукраинского конфликта.