Нур-Султан, , 14:46 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговор главам Чимкента, Актюбинской и Павлодарской областей Мурату Айтенову, Ондасыну Урзалину и Абылкаиру Скакову. Об этом 29 июня написал пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали на своей странице в Facebook.

Глава государства провел 29 июня совещание по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции. Кроме вышеназванны лиц выговор получил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.

За упущения в работе замечания вынесены мэрам Нур-Султана и Алма-Аты Алтаю Кульгинову и Бакытжану Сагинтаеву, а также министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскару Жумагалиеву.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 июня в Казахстане выявили 21 327 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 13 008 человек, скончались 183 пациента.

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