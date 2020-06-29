Москва, , 14:38 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов проверят сообщения о том, что проживающая в Израиле гражданка России якобы три раза проголосовала по поправкам к Конституции. Об этом 29 июня заявил посол по особым поручениям МИД РФ Владимир Чуров.

«По мне, так это сказка и подготовленная провокация, — цитирует его РИА Новости. — Они (дистанционные методы голосования) содержат, особенно электронное голосование, меньше рисков, чем голосование по почте».

Он добавил, что правоохранительные органы проверят эту информацию, а и Центральная избирательная комиссия РФ «сумеет разобраться со всеми».

Напомним, ранее заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев заявил, что гражданка РФ в Израиле смогла трижды принять участие в голосовании по поправкам — сначала в электронном голосовании, потом в российском посольстве в Тель-Авиве, а позже в консульстве в Хайфе. В результате сейчас ей грозит лишение свободы или крупный штраф.

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