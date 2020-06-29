* талибами — запрещённая в России организация

Москва, , 14:37 — REGNUM Заявления, обнародованные американскими СМИ, о якобы «сговоре» России со сторонниками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) являются ложью. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию в газете The New York Times.

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Официальный представитель Кремля добавил, что подобные статьи, которые размещают «когда-то крупнейшие мировые, уважаемые и высококлассные» СМИ, не могут не вызывать сожаления. По его словам, в последние годы они всё «чаще и чаще не гнушаются публиковать абсолютные утки, что, конечно, не способствует продолжению их высокого реноме и престижа».

«Если в Соединённых Штатах Америки специальные службы продолжают быть подотчетными президенту, то тогда я предлагаю ориентироваться на соответствующие заявления президента Трампа (президент США Дональд Трамп. — Прим. ИА REGNUM), который дал уже оценку этим публикациям», — заключил Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее The New York Times со ссылкой на свои источники в разведке заявила, что подразделение российской военной разведки якобы предлагало боевикам награду за убийство военных США и других стран, входящих в коалицию в Афганистане. В МИД РФ назвали эту публикацию фейком и откровенной ложью.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что разведсообщество США опровергло данные газеты The New York Times о сговоре российских разведслужб и афганской террористической группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По словам американского лидера, вероятно, это ещё один сфабрикованный скандал о связях с Россией.

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